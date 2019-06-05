Супрун намерена бороться за легализацию медицинского каннабиса

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун планирует агитировать народных депутатов за то, чтобы они поддержали законопроект о легализации медицинского каннабиса. Об этом сообщает «112 Украина».

Она отметила, что поддерживает данное нововведение и выразила надежду, что ее инициативу поддержат.

По ее словам, она понимает, что в Раде сейчас «бурное время», но все равно ее команда продолжит продвигать данную инициативу среду депутатов парламента.

«Надеюсь, что наши депутаты будут приходить на голосование в Верховной Раде», — заключила Супрун.

Ранее сообщалось, что Супрун рассказала о планах на будущее в случае отставки.