Полиция ворвалась с обысками в дом экс-главы МВД Франции

Сотрудники правоохранительных органов ворвались в дом бывшего главы МВД Франции Жерара Коллона в Лионе и начали обыски. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, полиция также проводит обыски в мэрии города, которую Коллон возглавил, покинув министерский пост.

Как отмечается, обыски проводятся из-за предварительного расследования по делу о возможном похищении €500 тыс. экс-спутницей Коллона Мерием Нури.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон принял отставку Жерара Коллона.

Прошение об отставке Коллон подал вечером 1 октября, но глава государства отказался ее принять. Вечером 2 октября президент изменил решение и поручил премьеру страны Эдуару Филиппу найти временную замену министру.