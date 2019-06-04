Daily Beast: демократы пытаются начать импичмент Трампа в обход Пелоси

Представители американской Демократической партии, которые выступают за импичмент президента страны Дональда Трампа, привлекают других законодателей, чтобы оказать давление на спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Об этом пишет The Daily Beast.

По словам одного из источников издания, происходящее является «органичным». Их цель очевидна: они надеются привлечь на свою сторону настолько значительное число парламентариев, что Пелоси придется выбирать между игнорированием мнения собственной партии или импичментом, до которого в политической жизни США дело не доходило более 20 лет.

Чтобы добиться своей цели, сторонники отстранения Трампа от власти на прошлой неделе встречались с другими демократами и планируют продолжать такие встречи. Кроме того, шаги, необходимые для импичмента главы государства, позволят больше контролировать деятельность Трампа. Сам факт подобных действий свидетельствует о растущем нетерпении и неудовлетворенности сторонников импичмента, а также может обострить разногласия внутри партии.

По словам двух источников, Пелоси выразила обеспокоенность из-за того, что общественность не понимает, как работает процедура импичмента: избиратели могут не знать, что это процедура может не закончиться незамедлительным снятием Трампа с должности. Спикер заметила в ответ на призывы своих однопартийцев к импичменту, что с политической точки зрения такое решение будет плохим.

Публично и в частных беседах сторонники импичмента среди демократов мало критикуют Пелоси, даже если предпринимают попытки оказать на нее давление.