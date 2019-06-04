Зеленский обсудит «давление на РФ» с лидерами ЕС
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о «давлении на Россию». Об этом он написал в своем фейсбуке.
По его словам, он хочет обсудить возможные варианты давления на российское государство, а также принудить его к заключению мира.
«Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса «как мы вместе будем давить на агрессора, как мы будем принуждать его к миру?», — отметил Зеленский.
Глава государства прибыл в Брюссель 4 июня, чтобы встретиться с лидерами ЕС в ходе своего первого государственного зарубежного визита.
Ранее сообщалось, что команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма».