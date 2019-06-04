Пушков высмеял «побег» Яценюка из Украины
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что экс-премьер Украины Арсений Яценюк «сделал ноги» из страны. Об этом он написал в твиттере.
По словам Пушкова, бывший украинский премьер «трезво» понял, что до него скоро «доберутся», поэтому решил бежать из страны.
«Он лучше других знает, что ему можно многое предъявить», — добавил Пушков.
Сенатор считает, что Яценюк взял все деньги и «удрал» в США, где и будет прятаться.
«Карманы набил, но стал для многих ненавистным. Вот и сделал ноги», — заключил Пушков.
Ранее сообщалось, что Яценюк спешно покинул Украину.