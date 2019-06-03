Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17

<img src="//img.gazeta.ru/files3/973/12354973/upload-RIAN_5877727.HR-pic905-895x505-15023.jpg">

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию нидерландского отделения RTL.

Отмечается, что Помпео был задан вопрос, достаточно ли Россия сотрудничает с США в рамках расследования крушения.

«Нет, им нужно делать больше», — заявил Помпео.

Американский госсекретарь добавил, что России следует отчитаться о катастрофе, в которой погибло такое большое количество людей, потому что это «в ее собственных интересах».

Ранее сообщалось, что премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17.