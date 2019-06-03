Зеленский уволил заместителя главы СБУ Кононенко
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, передает РИА «Новости».
«Освободить Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил главу следственного управления СБУ Григория Остафийчука.
Кроме того, он отстранил от должности главу государственной пограничной службы Петра Цигикала.
Также Зеленский ввел в состав Администрации президента своих помощников и представителей.