«Казненного» чиновника заметили рядом с Ким Чен Ыном

<img src="//img.gazeta.ru/files3/197/11786197/RTX27VME-pic905-895x505-93953.jpg">

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил концерт офицерских жен. Об этом сообщает «Ренхап».

По данным агентства, на концерте присутствовал северокорейский чиновник Ким Ён Чхоль, который якобы был уволен.

Как отмечается, по информации СМИ Ким Ён Чхоль был отправлен на «перевоспитание».

При этом некоторые южнокорейские СМИ сообщили о том, что чиновник был «казнен» за провал саммита КНДР-США.

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи внесли ясность в информацию о казни чиновников в КНДР.