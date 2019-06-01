Власти ФРГ заподозрили саботаж при поломках правительственных самолетов

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Власти Германии рассматривают в качестве причин участившихся поломок правительственных самолетов саботаж и кибератаки. Об этом пишет газета Rheinische Post со ссылкой на источники.

По данным издания, данные версии не исключаются несмотря на заверения обслуживающей самолеты компании Lufthansa Technik, которая считает все поломки техническими.

Отмечается, что участившиеся поломки вызвали подозрения в ведомстве федерального канцлера, в министерстве иностранных дел, вооруженных силах Германии, а также в самом концерне Lufthansa.

В ноябре 2018 года самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне по пути на саммит G20.