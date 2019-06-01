Зеленский вернул пост уволенному Порошенко чиновнику

Президент Украины Владимир Зеленский вернул пост уполномоченным по правам ребенка Николаю Кулебе, передает РИА «Новости».

Указ он подписал 1 июня в международный день защиты детей.

До этого Кулеба уже был детским детским омбудсменом.

Отмечается, что 19 мая будучи президентом Украины Петр Порошенко уволил Кулебу.