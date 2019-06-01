Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка

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Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, в свое время экс-депутат Верховной рады Вадим Колесниченко в интересах бывшего главы государства Виктора Януковича отменил закон об украинском языке и написал новый, из-за чего впоследствии оба покинули страну в 2014 году.

«Отгребли и за поребрик (сбежали за границу. — «Газета.Ru»). Можем повторить», — подчеркнул Розенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка.

По его словам, данный закон якобы объединяет украинский народ.