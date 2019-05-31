Зеленский объявит новых представителей на переговорах по Донбассу

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский на следующей неделе назовет имена представителей от Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает радиостанция «НВ».

По его словам, новая команда по Донбассу будет назначена 5 июня.

«Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые новые, но это, безусловно заработает», — отметил Климкин.

Он также добавил, что на настоящий момент нет смысла собираться и проводить переговоры в Нормандском формате, поскольку пока не сформулирована повестка дня.

Ранее сообщалось, что Зеленский впервые как президент посетил Донбасс.