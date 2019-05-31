«Презрение»: МИД РФ на объявление пострадавшего в Косово россиянина персоной нон грата

В департаменте информации и печати российского МИДа отреагировали на объявление сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, персоной нон грата. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили Краснощекова персоной нон грата из-за его действий «против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности».

В МИДе отметили, что Россия продолжит предпринимать все необходимые действия по защите своего гражданина.

Действовать страна будет в соответствии с международным правом и национальным законодательством, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

«Рассматриваем действия косовских властей как...презрение к международным нормам дипломатического общения», — уточнили в МИДе.

В ведомстве заключили, что такой шаг предпринят, чтобы потакать «косоварам со стороны Запада».

Краснощекова задержали в Косово во время операции силовиков, позже его отпустили. Он был ранен и находился в больнице. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил, что российский гражданин был задержан в ходе мероприятий по борьбе с преступностью.