Чиновницу лишили премии за совет россиянам поднять «пятую точку»

В Югре чиновница Любовь Иванцова лишилась премии из-за оскорбительного высказывания в адрес граждан, передает РИА «Новости».

Уточняется, что сотрудница администрации Сургутского района Югры получила дисциплинарное взыскание после того, как посоветовала гражданам «поднять пятую точку».

Инцидент произошел при обсуждении временного закрытия из-за ледохода единственной переправы, связывающей поселки Лямина и Сытомино с другими населенными пунктами.

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им «езжать в другие поселки», а также поднять «свою пятую точку» и сделать что-то самим.

После этого заявления комиссия по этике начала проверку. Чиновница извинилась перед жителями и признала, что была «неоправданно резка».