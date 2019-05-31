Президент Украины Владимир Зеленский решил создать собственный бренд «Зекоманда» и четыре торговые марки, связанных с его политической деятельностью, сообщает РИА «Новости».

Он обратился в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) с целью их официального оформления.

В базе данных «Заявки на знаки для товаров и услуг, принятые к рассмотрению» говорится, что Зеленский подал заявку на регистрацию бренда «Зекоманда», а также «Ze», «Ze!» «Ze2019» и «Команда Зеленского».

Согласно документу, эти наименования будут использовать в рекламной и образовательной деятельности, полиграфии и развлекательной сфере.

Ранее Владимир Зеленский сменил главу госохраны Украины.