Украина снова прогуляла встречу премьеров СНГ

Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев выразил сожаление в связи с тем, что представитель Украины в очередной раз не явился на заседание Совета глав правительств СНГ, передает ТАСС.

По его словам, украинской стороне были направлены соответствующие приглашения как от исполкома СНГ, так и со стороны властей Туркменистана.

«С удовлетворением хочу сказать, что на заседании Совета глав правительств присутствовали представители десяти государств стран Содружества, (оно прошло. — «Газета.Ru») на достаточно высоком уровне», — сказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что Украина вышла из соглашения о стандартизации вооружения с СНГ.