Украина ведет «две войны», заявил Зеленский

Президент Украины во время посещения Донбасса, 27 мая 2019 года
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ведет «две войны». Об этом он сказал на встрече с сенатором США Робертом Портманом. Сообщение опубликовано на сайте украинского лидера.

Зеленский заявил, что Украина якобы «ведет войну с Россией», а также войну с коррупцией внутри страны.

Он добавил, что Киев не может ждать, так как все эти проблемы нужно решать.

Стороны также обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными.

Ранее в США рассказали о намерениях Зеленского в отношении Украины.