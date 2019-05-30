Украина ведет «две войны», заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ведет «две войны». Об этом он сказал на встрече с сенатором США Робертом Портманом. Сообщение опубликовано на сайте украинского лидера.

Зеленский заявил, что Украина якобы «ведет войну с Россией», а также войну с коррупцией внутри страны.

Он добавил, что Киев не может ждать, так как все эти проблемы нужно решать.

Стороны также обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными.

Ранее в США рассказали о намерениях Зеленского в отношении Украины.