Савченко рассказала о возможностях для отставки Зеленского

Народный депутат Украины Надежда Савченко отреагировала на новый законопроект об импичменте президента и отметила, что он предоставляет реальные возможности для того, чтобы отправить Владимира Зеленского в отставку, сообщают местные СМИ.

Она пояснила, что законопроект написан очень грамотно.

Также Савченко отметила, что документ был «тщательно вылизан», чего не было сделано во времена Петра Порошенко или Виктора Януковича, и предположила, что это было сделано, чтобы можно было реально провести импичмент Зеленскому.

Украинский лидер Владимир Зеленский передал в Раду закон об импичменте главы государства, как и обещал в ходе своей предвыборной кампании.