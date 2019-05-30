Рада отказалась отправлять в отставку правительство Украины

Reuters

Верховная рада Украины не приняла отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом сообщает ТАСС.

Отставке поддержали 97 депутатов при минимуме в 226.

Теперь правительство продолжит выполнять обязанности в полном составе до выборов в парламент.

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