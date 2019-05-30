Нетаньяху не смог собрать кабмин из-за Либермана; будут новые выборы

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не сумел сформировать коалиционное правительство из-за своего оппонента Авигдора Либермана, страну ждут выборы, передает Reuters.

В апреле партия Нетаньяху «Ликуд» одержала победу на выборах, обеспечив себе 35 мест из 120 в Кнессете. Партия главного конкурента Нетаньяху, «Наш дом Израиль» Либермана набрала 34 места в парламенте. Сразу после поражения Либерман пообещал Нетаньяху, что его ждут «проблемы» при формировании коалиционного правительства.

За отставку кабмина проголосовали 74 члена Кнессета, 45 высказались за его сохранение.

Ранее Нетаньяху заявлял, что он «сделает все» для формирования коалиционного правительства, чтобы избежать еще одних выборов.