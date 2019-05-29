Зеленский сменил главу госохраны Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил несколько сотрудников Управления государственной охраны (УГО). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на соответствующий указ.

Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.

Кроме того, с должности первого заместителя начальника УГО был уволен Владимир Дахновский. На его место президент Украины назначил Вячеслава Штучного.

Ранее сообщалось, что появилась петиция против петиции за отставку Зеленского.