Партия Зеленского ищет кандидатов в депутаты по объявлению

Партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» ищет желающих стать кандидатами в народные депутаты по объявлению. Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается, партия Зеленского запустила свой сайт и предлагает желающим стать депутатами.

«Ищем достойных людей, которые поддержат курс команды», — говорится в сообщении.

Как стало известно, за 15 минут к партии Зеленского захотели присоединиться более 1000 человек.

Ранее сообщалось, что премьер Украины Владимир Гройсман создаст партию для выборов в Раду.