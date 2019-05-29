Охранник устроил стрельбу в самолете премьера Чехии

Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно спустил курок у пистолета в салоне самолета, на котором Бабиш возвращался в Прагу, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что выстрел был произведен из табельного оружия.

В результате инцидента никто не пострадал.

Выстрел, согласно представителю полиции, произошел по неосторожности охранника. Он мог нечаянно нажать на курок пистолета, когда производил одну из операций, предусмотренных правилами несения службы в самолетах правительственного авиаотряда.