Качиньского призвали отдать под трибунал за неприязнь к России

Бывший депутат польского сейма и экс-евродепутат Януш Корвин-Микке заявил, что глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский должен ответить перед трибуналом страны за оскорбления в адрес России. Об этом сообщает niezalezna.pl.

Политик подчеркнул, что он выступает за развитие отношений с российским государством, а тот, кто «отталкивает от себя Россию — совершает преступление».

«Он должен ответить перед судом, потому что сейчас угрозу для нас представляет собой Украина», — заявил Корвин-Микке.

Он также добавил, что опасность представляют фашистские движения на территории Украины, а Россия является «врагом врага», с которым следует налаживать отношения.

Ранее сообщалось, что партия Качиньского победила на выборах в Польше.