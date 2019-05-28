Захарова сравнила Михаила Саакашвили и Наташу Королеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке отреагировала на получение украинского гражданства Михаилом Саакашвили.

По мнению Захаровой, у певицы Наташи Королевой больше прав находиться на Украине, чем у экс-губернатора Одесской области.

«Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили», — написала Захарова.

Наташа Королева заявляла, что ей запретили въезд на территорию Украины из-за обвинений в пропаганде экстремизма. По словам 45-летней артистки, причиной тому стала песня «Маленькая страна».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский вернул бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины.