Стало известно о состоянии освобожденного в Косово россиянина
Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что россиянин Михаил Краснощеков, задержанный в Косово, на данный момент находится в нормальном состоянии, передает ТАСС
«Он в нормальном состоянии», — сказал Хак.
Краснощеков является сотрудником миссии ООН.
Ранее сообщалось, что его задержали в Косово. По последним данным, Краснощеков был ранен и находился в больнице.
Позже появилась информация, что в Косово освободили задержанного россиянина.
Ранее сообщалось, что