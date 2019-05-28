Белоруссия хочет изменить конституцию ради Европы

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Глава белорусской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лидия Ермошина рассказала, что ведомство подготовило предложения по изменению конституции, передает TUT.by.

По ее словам, речь идет об изменениях статей, связанных с референдумом и избирательной системой.

«В частности, статья 64, где ограничивается право на участие в голосовании лиц, находящихся под стражей до приговора суда», — сказала Ермошина.

Она добавила, что за эту статью Белоруссию критикует ОБСЕ, и заметила, что современным реалиям не соответствуют положения статьи о выдвижении кандидатов трудовыми коллективами. Кроме того, существующая избирательная система тормозит переход к избирательной системе по партийным спискам.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, возможно, придется принимать новую конституцию и поклялся не продавливать свои интересы при ее разработке.