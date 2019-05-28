Белоруссия хочет изменить конституцию ради Европы
Глава белорусской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лидия Ермошина рассказала, что ведомство подготовило предложения по изменению конституции, передает TUT.by.
По ее словам, речь идет об изменениях статей, связанных с референдумом и избирательной системой.
«В частности, статья 64, где ограничивается право на участие в голосовании лиц, находящихся под стражей до приговора суда», — сказала Ермошина.
Она добавила, что за эту статью Белоруссию критикует ОБСЕ, и заметила, что современным реалиям не соответствуют положения статьи о выдвижении кандидатов трудовыми коллективами. Кроме того, существующая избирательная система тормозит переход к избирательной системе по партийным спискам.
Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, возможно, придется принимать новую конституцию и поклялся не продавливать свои интересы при ее разработке.