Порошенко оплатит «тролля Зеленского»

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Экс-президент страны Петр Порошенко будет спонсировать главу Радикальной партии Украины Олега Ляшко. Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на источник.

Как отмечается, Ляшко будет критиковать и «троллить» главу государства Владимира Зеленского до выборов в Раду в интересах бывшего украинского лидера. Ляшко уже объявил об уходе в оппозицию к Зеленскому.

Также уточняется, что в самой партии Ляшко наблюдаются центробежные процессы: его партию уже покинул нардеп и член политсовета Игорь Мосийчук.

Ранее сообщалось, что Ляшко перебил Зеленского на инаугурации. Инцидент произошел в тот момент, когда Зеленский начал говорить о судьбе жителей Донбасса и перешел на русский язык. Ляшко в свою очередь заявил, что жители юго-востока Украины понимают русский язык.