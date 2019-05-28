Раскол и популизм: NYT подвела итоги выборов в Европарламент

Итоги четырехдневных выборов в Европейский парламент, которые многими рассматривались как «референдум в отношении института Европы», говорят о всплеске популизма и расслоения общества, пишет газета The New York Times.

В частности, популисты и евроскептики увеличили свои места в парламенте до 25%, по сравнению с 20% пять лет назад, отмечает газета. Вероятно, они будут оказывать еще большее давление на такие проблемы, как миграция и бюджет ЕС.

Кроме того, на этих выборах борьба развернулась между «яростными националистами» и сонными и вялыми защитниками Европы. «Популистская волна» на этих выборах была характерна для таких стран, как Италия, Венгрия и Польша, отмечает газета.

По итогам выборов можно также констатировать возрождение интереса к Европейскому парламенту, что стало «одним из самых больших сюрпризов», по оценке NYT. Долгое время европейская политика была для избирателей наименее важна, чем национальная.

Явка по всему европейскому блоку превысила 50%, и это самый высокий показатель с 1994 года. Кроме того, это серьезный скачок в сравнении с 2014 годом, когда явка составила 42,6%. Впервые выборы были проведены в 1979 году, после чего явка постепенно падала.