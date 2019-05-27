Украина собралась добиться международного статуса для Керченского пролива

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Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что Киев намерен добиться присвоения Керченскому проливу международного статуса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Зеркаль сделала в эфире одной из радиостанций Украины.

Она уточнила, что международный статус пролива помог бы «снять» многие вопросы, которые в настоящий момент «существуют».

Зеркаль отметила, что «правовая неопределенность» пролива приводит к тому, что Россия «спекулирует» о его статусе.

Дипломат не пояснила, что она имеет в виду под «спекуляциями».

Ранее сообщалось, что Киев направит ноту Москве по выдаче украинских моряков.