Украина собралась добиться международного статуса для Керченского пролива
Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что Киев намерен добиться присвоения Керченскому проливу международного статуса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Данное заявление Зеркаль сделала в эфире одной из радиостанций Украины.
Она уточнила, что международный статус пролива помог бы «снять» многие вопросы, которые в настоящий момент «существуют».
Зеркаль отметила, что «правовая неопределенность» пролива приводит к тому, что Россия «спекулирует» о его статусе.
Дипломат не пояснила, что она имеет в виду под «спекуляциями».
Ранее сообщалось, что Киев направит ноту Москве по выдаче украинских моряков.