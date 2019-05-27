Россия и Белоруссия почти договорились по визам, заявил Лавров

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Белоруссия завершают переговоры по взаимному признанию виз, сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Лавров сделал во время совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Действительно, завершаются буквально последние моменты, связанные с обсуждением этого документа [о взаимном признании виз]», — сказал Лавров.

Министр также подчеркнул, что отношения российских и белорусских властей «постоянно обогащаются», чему служат доказательством большое количество принятых и обсуждаемых двусторонних документов.

В апреле посол России в Белоруссии Михаил Бабич и министр внутренних дел республики Игорь Шуневич обсудили вопросы подписания и вступления в силу соглашения между правительствами двух стран о взаимном признании виз.