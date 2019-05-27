После скандала с россиянкой парламент Австрии вынес вотум недоверия Курцу

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Национальный совет Австрии, который является нижней палатой парламента, вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, голосование депутатов по вопросу отставки состоялось в понедельник, 27 мая, в результате которого за вынесение вотума недоверия проголосовала большая часть депутатов.

Уточняется, что, начиная с 1945 года, это первый в истории страны случай, когда парламент Австрии сместил канцлера.

Данная ситуация произошла из-за возникшего в стране кризиса, к которому привела скандальная видеозапись с участием экс-вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки.

Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на выборах в ЕП в Австрии.

18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором Штрахе встречается 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года в обмен на инвестиции. По итогам выборов Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

После скандала и отставки Штрахе власти Австрии объявили о проведении досрочных парламентских выборов.

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