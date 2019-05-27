Трамп снова оскорбил Джо Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен со словами главы КНДР Ким Чен Ына в адрес бывшего американского вице-президента Джо Байдена, сообщает Bloomberg.

«Ким Чен Ын сказал, что Джо Байден — человек с низким IQ. Оно, вероятно, основано на его записи. Думаю, я согласен с ним в этом», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции в Токио с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Официальное государственное новостное агентство Северной Кореи KCNA на прошлой неделе заявило, что Байден, который обгоняет почти два десятка лидирующих кандидатов в президенты США 2020, выдвигающих свою партию, является «дураком с низким IQ» и «снобом, лишенным элементарной человечности».

Трамп также назвал кандидата в президенты от демократической партии «катастрофой».

«Я могу сказать вам, что Джо Байден был катастрофой, как и его администрация при президенте Обаме. Была ли это экономика, была ли она военной, оборонной, какой бы она ни была. У них было много проблем. Так что, я не фанат», — сказал Трамп.

На прошлой неделе представитель бывшего вице-президента Эндрю Бейтс заявил, что «учитывая репутацию вице-президента Байдена в борьбе за американские ценности и интересы, неудивительно, что Северная Корея предпочла бы, чтобы Дональд Трамп остался в Белом доме».