«Водочки выпил и по девкам»: глава Пензенской области о тайне экс-министра

Глава Пензенской области Иван Белозерцев жестко высказался в адрес экс-министра Минздрава региона Владимира Стрючкова. Об этом сообщает сайт progorod58.ru.

Как отмечается, губернатор отругал чиновников, которые не соблюдают этические правила.

Белозерцев вспомнил про Стрючкова, против которого завели уголовное дело из-за изнасилования.

«Водочки выпил и по девкам. Уголовное дело завели, следствие разберется», — заявил Белозерцев.

Ранее сообщалось, что пензенского экс-министра заподозрили в изнасиловании.

Стрючков был задержан 23 мая, а подал в отставку по собственному желанию 29 апреля.