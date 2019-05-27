Россия пообещала помочь поговорить властям и оппозиции Венесуэлы
В российском МИД пообещали посодействовать в выстраивании диалога между властями и оппозицией Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что Россия поможет, если этого захотят венесуэльские стороны.
«При этом подтверждаем категорическое неприятие любых идей, допускающих возможность силового вмешательства извне в дела этой дружественной страны», — добавили в МИД.
Ранее сообщалось, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо отказался от диалога с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.