Россия пообещала помочь поговорить властям и оппозиции Венесуэлы

В российском МИД пообещали посодействовать в выстраивании диалога между властями и оппозицией Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что Россия поможет, если этого захотят венесуэльские стороны.

«При этом подтверждаем категорическое неприятие любых идей, допускающих возможность силового вмешательства извне в дела этой дружественной страны», — добавили в МИД.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо отказался от диалога с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.