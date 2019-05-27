Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА «Новости».

По его словам, причиной ссоры стал принадлежащий ему телеканал «1+1».

«Мы, кстати, из-за телевизора с ним и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был «1+1», — заявил Коломойский.

Он пояснил, что Порошенко хотел, чтобы Коломойский влиял на контент канала.

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