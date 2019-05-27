Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Он заявил, что их деятельность «уничтожила легитимность Рады».
Глава государства призвал проголосовать за реформаторские законопроекты.
«У вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительной демократии», — заявил Зеленский.
Также Зеленский призвал не портить эти законопроекты «коррупционными выходками».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский дал обещание создать в стране возможности для реализации творческих инициатив.