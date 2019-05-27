Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.

Он заявил, что их деятельность «уничтожила легитимность Рады».

Глава государства призвал проголосовать за реформаторские законопроекты.

«У вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительной демократии», — заявил Зеленский.

Также Зеленский призвал не портить эти законопроекты «коррупционными выходками».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский дал обещание создать в стране возможности для реализации творческих инициатив.