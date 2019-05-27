Коломойский раскрыл любимчиков на парламентских выборах

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал своих фаворитов на предстоящих парламентских выборах. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

По словам Коломойского, он будет симпатизировать всем, кроме партии «Блок Петра Порошенко». Олигарх признался, что будет болеть на выборах за партию «Слуга народа».

«[Экс-глава Украины Петр] Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него все, что за последние 5 лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь», — отметил Коломойский.

Олигарх подчеркнул, что, если после всего этого политическая сила Порошенко выживет, то она очистится.

Также Коломойский поделился, что ему не очень нравится экс-премьер Украины Владимир Гройсман.

«Но не так, чтобы я был против него», — заключил Коломойский.

Ранее сообщалось, что Гройсман создаст партию для выборов в Раду.