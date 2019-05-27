Экс-мэра Риги Ушакова избрали в ЕП

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Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в ЕП также был избран бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс.

Как отмечается, Ушаков и Америкс получили два места в ЕП от Латвии.

Ранее сообщалось, что Ушаков призвал готовиться к отмене антироссийских санкций.