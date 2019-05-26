Премьер Греции объявит досрочные выборы в парламент, сообщает Reuters

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас намерен назначить досрочные парламентские выборы на июнь, передает Reuters со ссылкой на источник в партии Ципраса «Сириза».

Агентство отмечает, что «Сириза», находящаяся у власти с 2015 года, потерпела поражение на выборах в Европарламент 26 мая.

Отмечается, что Ципрас должен был выступить с заявлением вечером 26 мая.

Ранее сообщалось, что лидер греческой оппозиции потребовал отставки премьера Ципраса.