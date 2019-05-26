Депутат Рады обвинил прошлые власти в сокрытии преступлений на Майдане

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что представители уходящей власти решили реконструировать центр Киева, чтобы скрыть следы преступлений во время событий на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, Институтскую улицу, на которой происходили события Майдана, решили «срочно разобрать», полностью демонтировать дорожное покрытие, зеленые насаждения и изменить рельеф самой улицы. Инициатором реконструкции он назвал главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

«На наших глазах уходящая власть пытается уничтожить следы, по которым еще можно восстановить то, что происходило на Майдане. Еще и по дороге 156 миллионов они на это выделили. На наших глазах происходит сокрытие следов преступления…» — заявил Рабинович.

Депутат добавил, что стране необходимо знать, кто стрелял, отдавал команды и привлечь их к ответственности. Также он попросил считать данное заявление «официальным депутатским запросом».

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал протокол допроса по Майдану спустя 2,5 года.