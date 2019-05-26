Лидер греческой оппозиции потребовал отставки премьера Ципраса

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Лидер оппозиционной греческой партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис заявил, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас должен уйти в отставку. Об этом сообщает Reuters.

Данное заявление лидер греческой оппозиции сделал в связи с результатами выборов в Европарламент, согласно которым его партия побеждает.

«Очевидно, что греческий народ утратил доверие к этому правительству. Премьер-министр должен сложить свои полномочия», — сказал Мицотакис.

Он добавил, что страна должна как можно скорее провести национальные выборы.

Ранее сообщалось, что лидер французских националистов Марин Ле Пен потребовала от Макрона роспуска парламента Франции.