Лидер греческой оппозиции потребовал отставки премьера Ципраса
Лидер оппозиционной греческой партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис заявил, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас должен уйти в отставку. Об этом сообщает Reuters.
Данное заявление лидер греческой оппозиции сделал в связи с результатами выборов в Европарламент, согласно которым его партия побеждает.
«Очевидно, что греческий народ утратил доверие к этому правительству. Премьер-министр должен сложить свои полномочия», — сказал Мицотакис.
Он добавил, что страна должна как можно скорее провести национальные выборы.
Ранее сообщалось, что лидер французских националистов Марин Ле Пен потребовала от Макрона роспуска парламента Франции.