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Депутат от французской партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал к нормализации отношений с российской стороной. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, этот вопрос политик затрагивает в своем обращении к главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану. Он обращает внимание на тот факт, что во время расследования «российского вмешательства» в США не нашли доказательств сговора между американским президентом Дональдом Трампом и Москвой. Однако именно этот факт был оправданием продления антироссийских санкций Евросоюза.

«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции?» — задался вопросом Эврар.

Он напомнил об экономических потерях Франции из-за санкционных ограничений в отношении России и призвал Париж проявить инициативу и возобновить диалог с Россией.

Ранее экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене антироссийских санкций.