Зеленский назвал украинцем авиаконструктора Сикорского

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан со 130-летием со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского, назвав его украинцем и пообещав сделать Украину «базой для дальнейшего покорения мира». Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Зеленского, Сикорский является «отцом вертолета» и «блестящим примером инноватора». Он также выразил надежду на то, что память об авиаконструкторе будет вдохновлять украинцев на дальнейшие изобретения.

«И потому я сделаю все, что от меня зависит, чтобы открыть каждому украинцу путь к свободной реализации своих инициатив, в первую очередь, в нашей стране. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — написал Зеленский.

Сикорский родился в Киеве в 1889 году, учился в петербургском Морском училище и Киевском политехническом институте.

Ранее Зеленский назвал решение трибунала шансом для начала переговоров РФ и Украины.