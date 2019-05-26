Трамп похвастался партией в гольф с Абэ

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправляется играть в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Трамп находится с четырехдневным визитом в Японии, он прибыл туда в субботу, 25 мая.

«Прямо сейчас иду играть в гольф с Синдзо Абэ. В Японии любят эту игру. Они огромные поклонники Джека Никлауса, Тайгера Вудса и Фила Микельсона — я спросил,а как насчет Гари Плейера, и они сказали, что Гари тоже любят!» — написал Трамп.

По данным РИА «Новости», Абэ и Трамп сыграли вместе в гольф уже в пятый раз.

Ранее сообщалось, что Трамп и его супруга Меланья прилетели в Японию.