Все активы Порошенко могут арестовать

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Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает «112 Украина».

По его словам, о обратиться с ходатайством в суд об аресте всех активов Порошенко — это банковские счета, акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании.

Ранее бывший глава Администрации президента Андрей Портнов обратится в госбюро расследований с третьим заявлением, связанным с легализацией незаконных доходов, отмыванием средств и неуплатой налогов экс-президентом страны Петром Порошенко.