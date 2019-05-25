Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает «112 Украина».
По его словам, о обратиться с ходатайством в суд об аресте всех активов Порошенко — это банковские счета, акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании.
Ранее бывший глава Администрации президента Андрей Портнов обратится в госбюро расследований с третьим заявлением, связанным с легализацией незаконных доходов, отмыванием средств и неуплатой налогов экс-президентом страны Петром Порошенко.