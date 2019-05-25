Порошенко дал Зеленскому совет

<img src="//img.gazeta.ru/files3/959/12311959/upload-RTX6SEUE-pic905-895x505-99564.jpg">

Экс-президент Украины Петр Порошенко дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому по решению Трибунала ООН по украинским морякам. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Порошенко считает, что Зеленский и его команде не ждать «импульса от общества» в вопросе освобождения в России украинских моряков.

«Уже не до шуток — время действовать», — отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал решение трибунала шансом для начала переговоров РФ и Украины

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.