Активисты Украины подали иск в суд против Зеленского
Украинская организация «Общественный люстрационный комитет» заявила, что подала иск в суд против главы государства Владимира Зеленского. Об этом организация написала в фейбуке.
Как отмечается, причиной иска стало назначение на пост руководителя администрации президента Андрея Богдана.
Организация обратилась к Зеленскому с тем, чтобы он отменил свой указ.
Уточняется, что иск украинских активистов рассмотрит кассационный суд в составе Верховного суда Украины.