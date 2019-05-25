Активисты Украины подали иск в суд против Зеленского

Украинская организация «Общественный люстрационный комитет» заявила, что подала иск в суд против главы государства Владимира Зеленского. Об этом организация написала в фейбуке.

Как отмечается, причиной иска стало назначение на пост руководителя администрации президента Андрея Богдана.

Организация обратилась к Зеленскому с тем, чтобы он отменил свой указ.

Уточняется, что иск украинских активистов рассмотрит кассационный суд в составе Верховного суда Украины.

Ранее Минюст Украины призвал уволить Богдана.