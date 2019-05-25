На слова главы Генштаба ВСУ о Крыме отреагировали на полуострове

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Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара оценил слова начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, который назвал Крым «плохим остатком СССР». Об этом сообщает RT.

До этого Хомчак поделился, что был в Крыму в 2010 году. Он был настолько шокирован увиденным, что пообещал больше туда не приезжать.

По словам Ганжары, украинские военные и политики нередко делают одиозные заявления про Крым. Однако, подчеркнул депутат, эти слова недалеки от действительности.

Он отметил, что Украина на протяжении 23 лет, когда Крым входил в ее состав, не занималась регионом и не способствовала его развитию, в результате чего инфраструктура находилась в плачевном состоянии.

«На полуострове только появлялись дачи украинских политиков и олигархов», — уточнил Ганжара.

Он заключил, что по происшествии пяти лет после того, как Крым стал частью России, регион стал абсолютно другим.

Ранее Пушков объяснил «шок» главы Генштаба ВСУ после посещения Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.