На слова главы Генштаба ВСУ о Крыме отреагировали на полуострове
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара оценил слова начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, который назвал Крым «плохим остатком СССР». Об этом сообщает RT.
До этого Хомчак поделился, что был в Крыму в 2010 году. Он был настолько шокирован увиденным, что пообещал больше туда не приезжать.
По словам Ганжары, украинские военные и политики нередко делают одиозные заявления про Крым. Однако, подчеркнул депутат, эти слова недалеки от действительности.
Он отметил, что Украина на протяжении 23 лет, когда Крым входил в ее состав, не занималась регионом и не способствовала его развитию, в результате чего инфраструктура находилась в плачевном состоянии.
«На полуострове только появлялись дачи украинских политиков и олигархов», — уточнил Ганжара.
Он заключил, что по происшествии пяти лет после того, как Крым стал частью России, регион стал абсолютно другим.
Ранее Пушков объяснил «шок» главы Генштаба ВСУ после посещения Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.