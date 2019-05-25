Видео с экс-вице-канцлером Австрии стало частью журналистского проекта, заявили СМИ

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Скандальная видеозапись с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе была снята в рамках журналистского расследования. Об этом сообщает Kurier.

Согласно изданию, в ее редакцию пришло письмо, в котором сообщалось, что видео с Ибицы было журналистским проектом.

Помимо этого, в письме подчеркнули, что огромную роль в расследовании сыграл венский адвокат, чье имя не разглашается.

Кроме того, в письме отрицается, что съемка видео была противоправным действием.

Издание не объяснило, какова была цель журналистского расследования в отношении Штрахе.

Ранее сообщалось, что правительство канцлера Австрии разваливается на фоне скандала с россиянкой.

18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором Штрахе встретился 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсудил с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.